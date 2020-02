Fechten : Fecht-EM: Valentin Meka verpasst zweite Medaille

Säbelfechter Valentin Meka hat bei den Kadetten-Europameisterschaften im kroatischen Porec seine zweite Medaille nur knapp verpasst. Mit dem deutschen Team belegte der 16 Jahre alte Schüler des Sportinternats Knechtsteden im Trikot des TSV Bayer Dormagen, der im Einzel Bronze gewonnen hatte, den vierten Platz im Mannschaftswetbewerb.

Das sollte sich im Halbfinale ändern. Gegen die Italienern führten Meka und Co. nach drei Gefechten mit 15:9, gerieten dann aber ins Hintertreffen und mussten sich mit 37:45 geschlagen geben. So blieb am Ende nur der Kampf um Platz drei, in dem sich Russland mit 45:35 durchsetzte und den Dormagener so um seine zweite Bronzemedaille brachte.