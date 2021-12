Fußball : FC Zons feiert sein Stickeralbum mit Thorsten Legat

Zons Alle 145 Kinder, die Spieler aus der Seniorenmannschaft, Trainer und Betreuer können nun gesammelt und ins Panini-Album eingeklebt werden.

(fes-) Der FC Zons hat sein eigenes Stickeralbum erstellt und feiert die Veröffentlichung am Samstag mit einem kleinen Fest für die Vereinsmitglieder. Um 13 Uhr startet die „Kick-Off-Party“ auf dem Rewe-Parkplatz in Zons. Neben Bürgermeister Erik Lierenfeld wird auch der ehemalige Fußballprofi Thorsten Legat vor Ort sein. „Es herrscht die 2G-Plus-Regel, also zusätzlich getestet oder geboostert. Das wird keine Ballermann-Party, sondern ein Nachmittag in ruhiger Atmosphäre“, erklärt Jugendleiter Stefano Casu. Eingeladen sind alle Mitglieder des Vereins. Für das leibliche Wohl ist mit Glühwein und Bratwurst vom Gastgeber gesorgt. Das Highlight der Feierlichkeit wird aber selbstverständlich das Panini-Album des FC Zons sein.