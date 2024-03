FC Straberg Die Marke von 1000 Vereinsmitgliedern ist geknackt

Ilona Otto-Vosdellen wurde für ihre schon 40 Jahre währende Vereinstreue, in der sie das Geschehen in der Leichtathletikabteilung mitgestaltete, ausgezeichnet. Für sogar 50 Jahre erhielt Jürgen Haupt die goldene Ehrennadel. „Howie“, wie er auf dem Platz gerufen wurde, war als Turm in so mancher Abwehrschlacht der FCS-Fußballer neben Frank Hofer in Erscheinung getreten – und als „Kopfball-Ungeheuer“ bei Standards auch häufig als Torschütze.