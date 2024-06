Fußball FC Straberg bei Trainersuche nach Aufstieg erfolgreich

„Ich freue mich sehr auf diese neue Herausforderung“, sagt „Wolle“ Rieger, der zuletzt im Verband Mittelrhein den SV Türkspor Bergheim 93 trainierte und dort als Vizemeister in die Kreisliga A aufstieg. „Offensichtlich übernehme ich in Straberg eine intakte Mannschaft mit großer Moral in einem bestens organisierten Verein“, sagt der 46-Jährige. Wichtiger Baustein im Straberger Konzept, das in der nächsten Saison den Wiederaufbau einer zweiten Mannschaft beinhaltet, ist Co-Trainer Paul Jarosch. Der Straberger hatte erst im Vorjahr seine aktive Laufbahn beendet und garantiert die Kontinuität in der Weiterentwicklung des mit einem Altersschnitt von etwa 24,5 Jahren immer noch sehr jungen FCS-Teams. Als Berater bleibt auch Adiyaman dem FC Straberg in der neuen Saison treu. Der 29-Jährige hat bereits seine neue Aufgabe als Cheftrainer im Nachwuchs-Leistungszentrum des MSV Duisburg angetreten.