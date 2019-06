Fußball : FC Delhoven trifft in der Relegation auf einen Kracher

Delhoven SSVg Velbert II kann auf schlagkräftige Verstärkung aus der Oberliga bauen.

Ihren Ärger über die vermuteten Absprachen zwischen der DJK Gnadental und dem VfL Benrath müssen die Fußballer des FC Delhoven am Mittwochabend (19.30 Uhr, Sportplatz am Berg) für 90 Minuten vergessen, denn im ersten von zwei Relegationspielen (das Rückspiel findet am Samstag, 17 Uhr, in Delhoven statt) geht es um den Klassenverbleib in der Bezirksliga.

Dass sich seinen Mannen ausgerechnet die SSVg Velbert II entgegenstellt, ist für Trainer Dennis Kessel nur die „absolute Krönung“ einer ganz und gar üblen Saison. „Velbert ist der undankbarste Gegner, den wir kriegen konnten.“ Und damit für ihn quasi ein logischer Kontrahent, „denn das wir hier stehen, ist das Ergebnis einer Verkettung ganz, ganz vieler unglücklicher Umstände.“ Zunächst mal brachte sich der eigentlich schon in sicheren Fahrwassern schippernde FC durch eine gruselige Rückrunde selber in die Bredouille, dann unterlag am vorletzten Spieltag der SV Uedesheim (auch noch) in Gnadental, so dass er gezwungen war, im Saisonfinale gegen Delhoven Vollgas zu geben. Außerdem schoss Benrath in Büderich in der 90. Minute den Siegtreffer zum 2:1 und brachte sich damit in Position, um den FC mit einem Erfolg gegen Gnadental noch kurz vor dem Zielstrich abzufangen. Das geschah prompt: Benrath schlug Gnadental mit 5:1, Delhoven unterlag Uedesheim mit 1:3 und rutschte damit in die Relegation.