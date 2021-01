Interview mit Fatih Cinar : „Die Ringer-Matte ist unser Paradies“

Neuss Der Sportliche Leiter des Erstligisten KSK Konkordia Neuss ist schon jetzt Feuer & Flamme für die neue Saison.

Allen Unkenrufen zum Trotz, selbst in Fachkreisen hatte es nach der Anfang November abgebrochenen Saison 2020/2021 durchaus Zweifler gegeben, die Ringer-Bundesliga könnte am 4./5. September wieder mit voller Kapelle in die bis zum 18. Dezember gehende Hauptrunde starten. Bis zum Stichtag am 15. Januar haben sich 26 Mannschaften verpflichtend für eine Teilnahme entschieden, darunter auch die Vereine, die im Vorjahr das Angebot des Deutschen Ringer-Bundes (DRB) wahrgenommen hatten, als Reaktion auf die Corona-Pandemie ohne verbandsrechtliche Sanktionen auszusetzen. Auch der im Oktober nach achtjähriger Abstinenz mit riesigem Elan in die Eliteklasse zurückgekehrte KSK Konkordia Neuss will wieder dabei sein. Mit welchen Ambitionen, verrät Fatih Cinar, in Personalunion 2. Vorsitzender und Sportliche Leiter der Neusser Kraftsportler.