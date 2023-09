Fußball-Kreisliga A Familienduell in Grevenbroich

Familien-Duell in Grevenbroich Wenn am Sonntag (15 Uhr) der 1. FC Grevenbroich-Süd auf den SVG Grevenbroich trifft, wird es für zwei Personen ein ganz besonderes Duell: Süd-Trainer Cengiz Yavuz und SVG-Sportdirektor Murat Sahin. Sahin ist der Mann von Yavuz‘ Nichte. Sie pflegen ein enges Verhältnis, wie beide betonen. „Wir stehen sehr eng in Kontakt. Er ist Familie für mich“, sagt Yavuz und auch Sahin betont: „Cengiz ist wie ein Onkel für mich. Wir haben einen sehr engen Draht, telefonieren fast nach jedem Spiel.“ Yavuz sei sogar der Grund dafür gewesen, dass er sich für den Wechsel von Düsseldorf in den Fußballkreis Grevenbroich/Neuss entschieden habe. Seit Sommer ist Sahin Sportlicher Leiter und Co-Trainer bei „Gencler“. Bislang läuft es aber noch nicht so rund für den neuaufgestellten Klub. Nach sechs Spielen steht nur ein Punkt zu Buche. Vergangene Woche gab’s gegen Delhoven den ersten Zähler. „Ich versuche ihn immer wieder aufzubauen. SVG ist keine schlechte Truppe, sie müssen geduldig sein“, sagt Yavuz. Und auch Sahin sucht gerne den Rat von Yavuz: „Er ist ein brillanter Trainer, der sich im Fußballkreis super auskennt. Von ihm kann man einiges lernen.“ Wenn er nun aber am Sonntag auf seinen „Meister“ trifft, will er ihn aber auch ärgern. „Ich kennen ihn und seine Taktiken sehr gut. Wir werden uns sehr gut auf sie vorbereiten können. Mein großes Ziel ist es, ihn zu ärgern.“ Und: Sahin hat noch ein Ass im Ärmel. Der Japaner Ren Yonezawa ist endlich spielberechtigt und wird sein Debüt feiern. Auf den 19-jährigen Flügelstürmer hält Sahin große Stücke. Dennoch dürfte es ein schwieriges Unterfangen werden. Grevenbroich-Süd ist nach sechs Spielen immer noch ungeschlagen, steht mit der vollen Punktzahl an der Tabellenspitze. Yavuz will natürlich, dass das so bleibt und meint: „Nach dem sie gegen uns verloren haben, können sie anfangen zu punkten.“ Yavuz selbst ist pünktlich zum Spiel zurück, das jüngste Spiel verfolgte er am Telefon am Strand in der Türkei.