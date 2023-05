Spring-Derby in Hamburg Familie Tillmann wieder im Derbyfieber

Dass die Familie Tillmann eine besondere Beziehung zum Deutschen Spring-Derby im Hamburger Stadtteil Klein Flottbek hat, ist für Besucher ihres Gestüts in Grevenbroich unschwer zu erkennen. Dort wurden zu Trainingszwecken einige Hindernisse des wohl schwersten Reitparcours der Welt wie der Derbywall, der Irische Wall und Pulvermanns Grab ganz nah am Original nachgebaut. Und diese besondere Beziehung brachte auch schon außergewöhnliche Erfolge. So gewann Gilbert Tillmann 2013 sensationell mit dem Ende Juli 2020 im Alter von 26 Jahren gestorbene Hello Max, sein älterer Bruder Frederic schrammte im vergangenen Jahr mit Comanche als Zweiter nur ganz knapp an der nächsten dicken Überraschung vorbei. Da ist es schon fast eine Selbstverständlichkeit, dass das Bruderpaar auch bei der 92. Auflage dabei ist, um sich für das große Finale am Sonntag zu qualifizieren.