Fahrsport : Ursula Hüsges wird mit Adina Vizechampionesse

Rhein-Kreis Erfolgreicher Auftritt im Landgestüt Moritzburg in Sachsen.

(sit) Überaus erfolgreich war Ursula Hüsges vom RV Osterath für den Kreis-Pferdesportverband Neuss bei den Moritzburger Championatstagen in der Nähe von Dresden im Einsatz. Zum Auftakt der Bundeschampionate für schwere Warmblüter und deutsche Fahrpferde sowie des Fahrpony-Championats entschied sie mit ihrer fünfjährigen Stute Adina von Hesselteichs Grimaldi, deren Mutter Altina von Sir Charles (Züchter Ulrich Müller) bereits 2011 das Fahrpony-Championat gewonnen hatte, die Einlaufprüfung mit einer Gesamtnote von 7,71 für sich. Im Eignungschampionat für Fahrponys Kl. A wurde Adina an den Leinen von Besitzerin Ursula Hüsges drei Tage später mit der Gesamtnote von 21.20 großartige Vize-Championesse der vier- bis fünfjährigen Pferde. Zusätzliche erfüllte sie mit ihrem Pony die Anforderungen für die Auszeichnung mit dem Titel Staatsprämienstute und krönte damit ihre starken Auftritte im Landgestüt Moritzburg in Sachsen.