Motocross Fahrer aus Grevenbroich starten vor Traumkulisse

Zu den wenigen deutschen Startern gehörte MSC-Fahrer Ben Gosepath. Nachdem sich der 23-Jährige recht kurzfristig entschieden hatte, in Dortmund teilzunehmen, zeigte er direkt am ersten Tag der SX2-Klasse sein Potenzial. Er erreichte den fünften Rang in seiner Gruppe und qualifizierte sich für die Endläufe im Abendprogramm. Dort schied er dann jedoch aus und auch im anschließenden Hoffnungslauf konnte er sich nicht durchsetzen, weshalb er das abendliche Finale knapp verpasste. An den beiden weiteren Tagen lief es noch unglücklicher für den Grevenbroicher. Er schied bereits in den Qualifikationsläufen aus. Dennoch zeigte er sich positiv: „Es hat richtig Spaß gemacht und es ist schon besonders, vor so vielen Zuschauern zu fahren. Im Endeffekt hat es trotz der kurzen Vorbereitung ganz gut geklappt und ich komme nächstes Jahr wieder.“