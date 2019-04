NGZ-Sportlerwahl des Monats : Die Freude bei den „Handikaps“ ist groß

Auftakt zu einer Menge Ehrungen, die noch auf den „NGZ-Sportler des Monats“ warten: Landrat Hans-Jürgen Petrauschke und Bürgermeister Reiner Breuer (l.) gratulieren Fabian Krummen zur Goldmedaille. Foto: St. Augustinus Gruppe

Neuss Gold im Tennis bei den Special Olympics World Games beschert Fabian Krummen „ein Wahnsinnsgefühl“ und jede Menge Ehrungen.

Von Volker Koch

Die Fußstapfen sind groß: 2005 wählten die Leser der Neuß-Grevenbroicher Zeitung Oliver Burbach zum „NGZ-Sportler des Jahres“. Den ersten Schritt auf dem Weg dorthin hat Fabian Krummen bereits getan: Bei der „NGZ-Sportlerwahl des Monats März“ setzte sich der 30-Jährige mit großer Mehrheit durch.

Was beide eint: Sie betreiben ihren Sport im Rahmen der Special Olympics Bewegung. Burbach spielt Tischtennis im Team der Gemeinnützigen Werkstätten Neuss (GWN), wo er auch arbeitet. Krummen, im Versorgungsdienst des zur St. Augustinus Gruppe gehörenden Johanna-Etienne-Krankenhaus beschäftigt, spielt Tennis bei den „Handikaps“ des TC Grün-Weiss Neuss.

Info Gutschein geht an Ulrike Zelleröhr Gutschein Jeden Monat wird ein Trainingsgutschein der medicoreha Neuss verlost Gewinnerin Der Gutschein geht an Ulrike Zelleröhr aus Neuss und wird auf dem Postweg zugeschickt

„Da wird die Freude aber groß sein, wenn sie das erfahren,“ sagt Helmut Kloubertz. Er hat in seiner Zeit als Vorsitzender die Gruppe ins Leben gerufen, in der Spieler mit und ohne (geistige) Behinderung ihrem sportlichen Hobby am Netz gemeinsam nachgehen, und kümmert sich auch weiterhin um das Wohlergehen seiner Schützlinge. Wobei „die Betonung auf ‚gemeinsam’ liegt,“ sagt Kloubertz. Will heißen: Die „Handikaps“ bleiben nicht unter sich, sondern nehmen am ganz normalen Vereinsleben inklusive Training teil. Fabian Krummen tut das seit fast sechs Jahren. „Er hat im Juli 2013 bei uns mit Tennisspielen angefangen und ist im Training sehr engagiert,“ sagt Helmut Kloubertz.

Lohn des Einsatzes: Fabian Krummen hat sich stetig gesteigert. Bei den nationalen Titelkämpfen in Hannover und Düsseldorf gewann er Bronze, bei den Weltspielen in Abu Dhabi wurde es Gold. Das sei „ein Wahnsinnsgefühl“ gewesen, sagt der 30-Jährige, der voller Eindrücke aus der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate zurückkehrte: „Schon bei der Eröffnungsfeier hatte ich Gänsehaut. Höhepunkt war aber der Moment, in dem klar wurde, dass ich Gold gewonnen habe.“

Seitdem reißen die Höhepunkte nicht ab. Nach der Rückkehr wurde er nicht nur von seinen Arbeitskollegen begeistert empfangen. „Einen Goldmedaillengewinner unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern habe ich in meiner gesamten beruflichen Laufbahn noch nicht erlebt,“ sagt Theo Sandkaulen, Geschäftsführer der St. Augustinus Service GmbH. Weiter ging’s zum Empfang auf Gut Gnadental, wo ihm und den anderen Teilnehmern der World Games Landrat Hans-Jürgen Petrauschke und der Neusser Bürgermeister Reiner Breuer gratulierten.

Ganz bestimmt nicht die letzte Ehrung für Fabian Krummen in diesem Jahr. Sein „Mentor“ ist sicher, dass dem 30-Jährigen das nicht zu Kopf steigt: „Fabian ist zurückhaltend und zuvorkommend, ein ruhiger und liebenswerter Mensch,“ sagt Helmut Kloubertz.