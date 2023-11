Fußball Fünferpack in der Kreisliga A mit gerade mal 19 Jahren

Böse verbrachte die letzten Jahre seiner Jugend beim SV Burgaltendorf in Essen. In der Abstiegssaison 2021/22 kam er zur SG Kaarst und ging mit ihr in die Kreisliga B. In der Aufstiegssaison lieferte Böse bereits eindrucksvolle Zahlen: In zwölf Einsätzen traf er neunmal und legte fünf weitere Tore auf. „Er kam unter unserem alten Trainer Adrian Dilbens in den Verein. Auch wegen seiner vielen Verletzungen haben wir uns damals dafür entschieden, ihn weniger einzusetzen. Durch seine abgelieferten Zahlen sehen wir uns bestätigt“, meint Wiertz. Der aktuelle Trainer Markus Stenten und Fabian Böse hatten bereits zuvor miteinander gearbeitet, deshalb weiß Wiertz genau: „Er hat aufgrund seines Alters noch viel Entwicklungspotenzial, aber auch schon jetzt fällt seine gierige, physische und sehr ehrgeizige Spielweise auf.“