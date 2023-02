Fußballstar des FC Schalke zu Gast in Neuss Als Olaf Thon Bayern-Boss Uli Hoeneß die Stirn bot

Stimmte aber gar nicht. Und das lag nicht nur daran, dass das Team um Jürgen Kohlmann, der am Neujahrstag die Gastronomie an der Mühlenstraße übernommen hat, zum (knusprigen) Brot wie im Stadion Currywurst reichte. „Olaf Thon hat den Abend gerockt“, fasste Baten den Aufritt des mit einem königsblauen Herzen ausgestatteten Ex-Profis kurz und knapp zusammen. Olaf Thon war Olaf Thon: authentisch, ehrlich – der kleine Professor, ausgestattet mit dem unverwechselbaren Humor des Ruhrpotts. So einer steht überall seinen Mann. In die Vertragsgespräche mit Bayern Münchens Manager Uli Hoeneß sei er 1988 ganz ohne Berater gegangen, verriet er. 22 war er damals. „Und da ich keine Ahnung hatte, habe ich vorher den Rudi Assauer gefragt, was ich verlangen könne.“ Das machte Eindruck. „Weil es ihm so gefallen hat, dass ich alleine gekommen war, hat mir Uli Hoeneß die doppelten Prämien angeboten. Und noch hinzugefügt: Aber sag‘ nichts dem Augenthaler ...“