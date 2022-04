Fußball : Ex-Weltmeister Berti Vogts in Holzheim

Holzheim Der inzwischen 75-Jährige, mit Deutschland sowohl als Spieler (1974) als auch als (Co-) Trainer (1990) WM-Sieger, nahm sich ganz viel Zeit, um die Fragen der Nachwuchsfußballer beim Ostercamp der Holzheimer SG zu beantworten.

Für seine äußerst wertvollen Dienste erhält Cristiano Ronaldo von seinem in der englischen Premier League tätigen Arbeitgeber Manchester United rund 1,4 Millionen Euro im Monat. Als Hans-Hubert, für ganz (Fußball-) Deutschland nur „Berti“, Vogts 1965 mit 18 seinen ersten Profivertrag bei Borussia Mönchengladbach unterschrieb, sei er schon mit 400 Mark (aktuell 215,39 Euro) zufrieden gewesen, verriet der inzwischen 75-Jährige den staunenden Zuhörern in Holzheim. Die waren als Teilnehmer am Fußball-Ostercamp der Holzheimer SG für Nachwuchskicker im Alter zwischen fünf und 14 Jahren ausnahmslos vom Fach.

Der prominente Gast traf auf der schmucken Anlage an der Reuschenberger Straße auch auf Willi Kollenbroich. Der ist bei der HSG für die Pressearbeit der Fußballer zuständig und kickte schon gegen Vogts, als der mit Borussia Mönchengladbach noch nicht fünf Mal Deutscher Meister geworden war, sondern für die D-Jugend des VfR Büttgen die Stiefel schnürte. Noch als Stürmer und oftmals nur im zweiten Glied, erinnert sich Kollenbroich, „weil er so klein und schmächtig war.“ Die beiden „Rivalen“ blieben über die Jahre in losem Kontakt. „Und als ich ihn vor anderthalb Jahren mal beim Essen im China-Restarurant neben Gärtner Pötschke traf, habe ich ihn einfach nach seiner Nummer gefragt.“ Die Kontaktaufnahme vor dem Ostercamp sei dann total unkompliziert gewesen: „Er wirkt nur im Fernsehen so verkniffen.“ In Holzheim nahm sich der ehemalige Kapitän der Deutschen Nationalmannschaft, für die er zwischen 1967 und 1978 96 Mal zum Einsatz kam, dann viel Zeit für den quirligen Nachwuchs– und beeindruckte auch Derakhshan. Den Inhaber der DFB-A-Lizenz interessierte natürlich vor allem, was Vogts, bis 2001 Chefcoach von Bayer 04 Leverkusen und danach für die Auswahlmannschaften von Kuwait, Schottland, Nigeria und Aserbaidschan tätig, zum Stand der Trainerausbildung in Deutschland zu sagen hatte – besonders im Vergleich mit England, Frankreich oder Spanien. Ihn fesselte, als der Weltmeister von 1990 (als Assistent von Teamchef Franz Beckenbauer) von seinem Praktikum bei Sir „Alex“ Ferguson erzählte. Die Trainer-Legende aus Schottland gewann in knapp 27 Jahren und 1500 Pflichtspielen mit Manchester United 38 Titel, unter anderem 13 Mal die englische Meisterschaft, fünfmal den FA Cup, zweimal die Champions League und einmal den Europapokal der Pokalsieger.