Fußball : Ex-Trainer des SCK schmeißt Bayer 04 aus dem DFB-Pokal

Horst Steffen als Trainer des SC Kapellen mit Goalgetter Toni Fernandez. Foto: Jazyk, Hans (jaz)

Neuss Horst Steffen, dessen Trainerkarriere beim SC Kapellen in der Landesliga ihren Anfang genommen hatte, bezwingt mit Elversberg Erstligist Leverkusen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Horst Steffen hat es schon wieder getan. Vor zwei Jahren war der ehemalige Trainer des Fußball-Landesligisten SC Kapellen mit der SV Elversberg durch einen 4:2-Erfolg über den Zweitligisten FC St. Pauli in die zweite Runde des DFB-Pokals eingezogen. Am Samstag ist dem Mann aus Röckrath mit seinem Team sogar ein noch viel größerer Coup gelungen. In der kleinen Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde befördeten die Hausherren den Champions-League-Teilnehmer Bayer 04 Leverkusen mit einem 4:3-Erfolg (Halbzeit 3:2) aus dem deutschen Cup-Wettbewerb.

Erst die Rückkehr in die 3. Liga, dann der furiose 5:1-Auftaktsieg in Essen samt Tabellenführung, nun der Überraschungserfolg im DFB-Pokal gegen Leverkusen – Elversberg kommt aus dem Feiern gar nicht mehr raus. Die Saarländer, die seit Dezember 2021 kein Pflichtspiel mehr verloren haben, machten ihren Coach damit „überglücklich. Wir mussten uns quälen und haben Widerstände überwunden“, sagte Steffen auf der Pressekonferenz im Anschluss an die Partie und sprach seiner Mannschaft ein „Riesenkompliment“ aus. „Die Jungs haben mächtig geliefert und ein Riesenspiel gemacht. Das ist etwas ganz Besonderes für den Klub, ja sogar das Größte, was wir in der letzten Zeit erreicht haben.“