Ex-Stürmer des VfR Neuss tot Legendäres Tor bleibt in Erinnerung

Als Kohn 1966 bei den Neusser anheuerte, hatte er sich schon einen exzellenten Ruf in Fußball-Deutschland erworben. Nach seinem Wechsel vom Wuppertaler SV 1959 zu Borussia Mönchengladbach entwickelte er sich dort noch in der Vor-Fohlen-Zeit in der Oberliga West zum Torschützen vom Dienst. Bis 1964 erzielte er 90 Treffer in 156 Partien für die Gladbacher. Den wohl wichtigsten im Endspiel des DFB-Pokalfinales 1960 zum 2:1 gegen den Karlsruher SC. Damit hatte er großen Anteil am sensationellen 3:2-Erfolg der Borussen, was dem Verein den ersten Pokalsieg überhaupt bescherte. Siegtorschütze war damals übrigens Albert Brülls, dem Kohn Jahre später beim VfR wiederbegegnete, denn der Nationalspieler und spätere Italienlegionär ließ seine Karriere von 1970 bis 1972 an der Hammer Landstraße ausklingen.