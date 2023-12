Handball-Regionalliga Ex-Bundesliga-Profi übernimmt als Trainer beim TV Korschenbroich

Frank Berblinger wurde am 13. Januar 1977 in Freiburg im Breisgau geboren und begann in Kenzingen mit dem Handballsport. Der TuS Schutterwald (1992 bis 2000) und die HSG Düsseldorf (2002 bis 2010) waren für den Badener die längsten und wichtigsten Stationen in seiner aktiven Laufbahn. Mit diesen beiden Teams stieg Frank Berblinger gleich viermal in die Handball-Bundesliga auf, zweimal mit dem TuS Schutterwald und zweimal mit der HSG Düsseldorf. Zudem nahm der Rechtsaußen auch einmal mit dem TuS Schutterwald am DHB-Pokal Final Four in der Alsterdorfer Sporthalle in Hamburg teil. Im Halbfinale musste man sich am 4. April 1998 dem THW Kiel mit 24:28 geschlagen geben.