Fußball : Stürzelberg startet Neuanfang mit Ex-Profi Istenic

Stürzelberg Der Ex-Fortune will den B-Ligisten zum Klassenverbleib führen. Kontakt zur Rheinwacht hatte er schon länger durch seinen Sohn Alexander, der dort spielt.

Istenic ist in Dormagen wahrlich kein Unbekannter. Er kickte in der Jugend unter anderem für den TSV Bayer Dormagen und den TuS Hackenbroich. Für Fortuna Düsseldorf absolvierte der Mittelfeldmann in seiner Karriere 45 Ersliga- und 62 Zweitligaspiele. Für die slowenische Nationalmannschaft kam er insgesamt 16-mal zum Einsatz und war bei der Europameisterschaft 2000 in Belgien und den Niederlanden dabei. Nach seiner aktiven Karriere kehrte er dem Profi-Geschäft bewusst den Rücken. „Weil ich weiß, wie extrem das Geschäft ist, hat mich das abgeschreckt. Ich wollte nicht auf diesem Niveau trainieren“, erklärt Istenic. Stattdessen widmete er sich dem Sportmanagement, führte eine riesige Sporthalle. Inzwischen ist er selbständig in der Versicherungsbranche tätig. „Das erlaubt mir, meine Termine sehr flexibel zu gestalten. So kann ich mich nebenbei noch dem Fußball widmen“, sagt Istenic. Neben der E-Jugend des PSV Düsseldorf trainiert er jetzt auch den SV Rheinwacht Stürzelberg. „Durch die tiefe Verbundenheit zu meinem Sohn war ich häufig bei den Spielen. Dort ist man dann ins Gespräch gekommen. Die Vorstellungen des Vereins gefallen mir“, sagt Istenic. Er will bei Stürzelberg beim Neuaufbau helfen, mit jungen Spielern arbeiten, sie weiterentwickeln und neue Talente für den Verein begeistern.