Fußball Ex-Profi kickt ab und zu für den SV Glehn

Vergangene Woche machten alle große Augen, als plötzlich ein Ex-Fußballprofi im Glehner Kader auftauchte. Marcel Ndjeng lief zum ersten Mal für den SV Glehn auf und erzielte gleich sein erstes Tor. Wie kam es überhaupt zu dieser faustdicken Überraschung? Spielberechtigt für den SV Glehn ist der Ex-Profi schon länger. Er hat sich in der Umgebung niedergelassen und seine Söhne spielen beim SV Glehn. „Wenn wir mal zu wenige Spieler haben, dürfen wir ihn anrufen“, erklärt Trainer Markus Franken. Er trainiere zwar nicht mit, dass er aber trotzdem eine immense Verstärkung sein kann, habe er gezeigt. Ndjeng wurde in der Jugend des 1. FC Köln ausgebildet und fand 2007 über Fortuna Düsseldorf, SC Paderborn und Arminia Bielefeld den Weg zu Borussia Mönchengladbach. 2009 ging sein Weg weiter zum FC Augsburg, dann zur Hertha nach Berlin und schließlich zurück nach Paderborn. Seine Karriere (73 Bundesliga-Spiele, vier Tore, sieben Vorlagen) ließ er dann in der dritten spanischen Liga bei Atletic Baleares ausklingen. Am Sonntag gegen den SC Grimlinghausen wird das Geburtstagskind nicht im Kader stehen. „Es kehren einige Spieler zurück, da sind wir dann gut aufgestellt. Es wird aber sicherlich nochmal die Situation kommen, dass wir ihn fragen werden“, so Franken.