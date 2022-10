Tischtennis-Bezirksmeisterschaften : Ex-Neusser sorgt für dicke Überraschung

Rhein-Kreis Bei den Tischtennis-Bezirksmeisterschaften holte sich Karl Walter den Titel. Dabei schlug er unter anderen den Favoriten Michael Servaty. Bei den Damen wurde Holzbüttgens Verena Hinrichs Zweite.

Favorit Michael Servaty musste sich am Ende mit Platz drei begnügen. Dafür sorgte ein anderer Ex-Neusser bei den Tischtennis-Bezirksmeisterschaften am Wochenende in Essen für den großen Coup. Karl Walter, der genauso wie Servaty für den Drittligisten SV Union Velbert aufschlägt, gewann das Turnier im Finale gegen Lukas Bosbach, einem weiteren Velberter Klubkollegen. Bei den Damen spielte sich Verena Hinrichs aus der Holzbüttgener Oberliga-Mannschaft bis ins Endspiel vor, wo sie dann gegen Melissa Dorfmann von Borussia Düsseldorf unterlag. Ein beachtlicher Erfolg gelang auch der erst zwölfjährigen Ruoqi Wei von der TG Neuss , mit ihrem Vorstoß ins Halbfinale.

Karl Walter, der das Tischtennisspielen in Neuss bei der TG gelernt hat, wohnt mittlerweile in Karlsruhe, wo er studiert und an seinem Master in Wirtschaftsinformatik arbeitet. Etwas Zeit für seinen Sport bleibt aber wohl noch übrig – das zeigte der Titelgewinn in Essen. Dabei musste er im Halbfinale auch gegen den eigentlichen Turnierfavoriten Michael Servaty antreten: „Gegen Michi ist das natürlich ein komisches Spiel, weil wir schon seit Jahren befreundet sind und miteinander trainieren. Und nach einem 7:10-Rückstand im fünften Satz hätte ich das Spiel auch gut verlieren können“, sagte Walter, der die Partie dann mit 13:11 für sich entschied. Im Finale gewann er mit 3:1-Sätzen gegen seinen Teamkollegen Lukas Bosbach. „Da habe ich dann noch sicherer gespielt und wenig Fehler gemacht“, so Walter. Michael Servaty war verständlicherweise nicht ganz zufrieden mit seinem Abschneiden: „Ich habe nicht gut gespielt und hätte auch schon im Achtelfinale ausscheiden können. Aber das ist so ein Turnier, wo man als Favorit nur verlieren kann. Am Ende bin ich froh, dass ich die Qualifikation für die Landesmeisterschaften geschafft habe.“