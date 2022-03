2. Handball-Bundesliga : Jede Menge Bewegung im Abstiegskampf

Maik Handschke hat schon einige Trainerstartionen hinter sich, hier coacht er den ThSV Eisenach. Jetzt hat er sein Comeback beim TV Großwallstadt gefeiert. Foto: Archiv

Dormagen Während die Handballer des TSV Bayer Dormagen nur tatenlos zuschauen konnten, feierte der Ex-Dormagener Maik Handschke bei seinem Debüt als Trainer des TV Großwallstadt einen überraschenden Auswärtssieg gegen Eisenach.

Im Abstiegskampf der 2. Handball-Bundesliga bekommt es der TSV Bayer Dormagen nach der Länderspielpause mit einem alten Bekannten zu tun. Denn Maik Handschke (55) wurde vom TV Großwallstadt als Nachfolger des Mitte vergangener Woche von seinem Traineramt freigestellten Ralf Bader verpflichtet und betreute den Traditionsklub bereits am Samstag im Gastspiel beim ThSV Eisenach. Der gebürtige Schweriner trug als Kreisläufer von 1992 bis 1997 das Trikot des damaligen Erstligisten TSV Bayer Dormagen und wohnte lange Jahre in Wevelinghoven. Sohn Felix Handschke (31) erlernte das Handball-Einmaleins von 1999 bis 2003 beim Neusser HV und anschließend (bis 2007) beim TSV Bayer Dormagen. Nach Stationen unter anderem bei TuSEM Essen kehrte der Linksaußen 2015 zum Neusser HV zurück, mit dem er 2017 in die 2. Liga aufstieg. Nach der Insolvenz der Rhein Vikings wechselte er Anfang 2020 zum Nordrhein-Ligisten HG Remscheid.

Die Verpflichtung von Maik Handschke ist bereits der fünfte Trainerwechsel in der laufenden Zweitliga-Saison, zuvor hatten sich der HSC Coburg (Alois Mraz), ThSV Eisenach (Markus Murfuni), VfL Lübeck-Schwartau (Piotr Przybecki) und der TSV Bayer Dormagen (Dusko Bilanovic) von ihren Übungsleitern getrennt. „Wir haben in den letzten Spielen einfach nicht genug Punkte geholt“, begründete Ex-Nationalspieler Michael Spatz in seiner Funktion als TVG-Geschäftsführer die Trennung von Bader, der die Mainfranken in der Vorsaison als Aufsteiger auf Platz sechs geführt hatte, einen Rang und einen Punkt besser als der TSV Bayer.

Info Die Zweitliga-Tabelle des Jahres 2022 1. HSG Nordhorn⇥6/12:0 2. VfL Lübeck Schwartau ⇥7/11:3 3. VfL Gummersbach⇥5/8:2 4. TuS Ferndorf⇥5/8:2 5. Eulen Ludwigshafen⇥6/8:4 6. ASV Hamm⇥6/8:4 7. TuSEM Essen⇥7/8:6 8. HC Elbflorenz⇥7/8:6 9. DJK Rimpar⇥7/8:6 10. ThSV Eisenach⇥8/8:8 11. HC Coburg⇥6/7:5 12. SG Bietigheim⇥ 5/6:4 13. TV Großwallstadt⇥8/5:11 14. Empor Rostock⇥7/4:10 15. Dessau-Roßlauer HV⇥4/3:5 16. TV Hüttenberg⇥4/3:5 17. TSV Bayer Dormagen⇥6/3:9 18. TV Emsdetten⇥8/3:13 19. EHV Aue⇥6/2:10 20. Eintracht Hagen⇥6/1:11 Aufgeführt sind die Anzahl der Spiele und die Punkteausbeute. Gewertet wurden die Spiele seit Ende der EM-Pause.

Handschke, der für diese Tätigkeit bis Ende Juni von seinem aktuellen Arbeitgeber, dem luxemburgischen Handballverband, freigestellt wurde, war schon einmal als Trainer beim TV Großwallstadt tätig: Im November 2013 trat er die Nachfolge des Ex-Korschenbroichers Khalid Khan an, sein Engagement endete allerdings bereits im September 2015. Diesmal brachte seine Verpflichtung zumindest kurzfristigen Erfolg: Im ersten Spiel unter seiner Regie feierte der TV Großwallstadt, der aus den voraufgegangenen zehn Spielen 3:17 Punkte erzielt hatte, einen überraschenden 29:21-Sieg beim zuvor drei Mal in Folge siegreichen ThSV Eisenach. Handschke, der seine neuen Schützlinge per Videokonferenz auf die Partie vorbereitet hatte und sie erst zwei Stunden vor dem Anpfiff persönlich kennenlernte, war naturgemäß zufrieden: „Ich wusste, welche Qualität in meiner neuen Mannschaft steckt. Sie hat meine Worte förmlich aufgesaugt und umgesetzt. Ich bin überzeugt, der TV Großwallstadt hat ausreichend Potenzial, um die Liga zu halten.“ Mit dem TVG, der das Hinspiel 36:26 gewann, ist er am 22. April im Bayer-Sportcenter zu Gast.

Maik Handschke einst im Trikot des TSV Bayer Dormagen. Foto: Archiv

Der dritte Auswärtssieg des TV Großwallstadt war nicht die einzige schlechte Nachricht aus Dormagener Sicht an diesem Wochenende: Auch der TuS Ferndorf (29:24 über Empor Rostock) und der Dessau-Roßlauer HV (23:23 in Lübeck) punkteten und setzten sich damit weiter vom Schlusslicht ab, das aufgrund zu vieler erkrankter Spieler untätig der Konkurrenz zuschauen musste. Von den direkten Konkurrenten patzten nur der TV Emsdetten (29:32 in Gummersbach) und der EHV Aue, der ein umkämpftes Sachsen-Derby beim HC Elbflorenz Dresden erst nach heftiger Gegenwehr (26:26, 56.) mit 27:30 verlor und jetzt (bei allerdings zwei mehr absolvierten Spielen) einen Minuspunkt mehr auf dem Konto hat als der TSV Bayer – der im ersten Spiel nach der Länderspielpause (25. März, 19.30 Uhr) auf eben jenen HC Elbflorenz trifft.