Handball : Ex-Dormagener verlängert um zwei Jahre in Ungarn

Rhein-Kreis Kentin Mahé bleibt bis 2023 bei Telekom Veszprém. Zum Bundesligaspieler war der inzwischen 29-Jährige beim TSV Bayer Dormagen am Höhenberg gereift.

Auch wenn der Franzose Kentin Mahé schon so einige Stationen im Profi-Handball hinter sich hat und aktuell für den ungarischen Topklub Telekom Veszprém aufläuft, ist er im Rhein-Kreis Neuss immer noch ein gern gesehener Gast. Zum einen, weil er große Teile seiner Ausbildung beim TSV Bayer Dormagen verbracht hat, zum anderen, weil seine Schwiegereltern in Korschenbroich leben. Auf absehbare Zeit wird der inzwischen 29-Jährige seinen Lebensmittelpunkt aber nicht wieder näher an seinen früheren verlegen, denn wie das Portal Handball-World vermeldete, verlängerte Mahé seinen Vertrag bei den Ungarn bis Juni 2023.

Bislang absolvierte Mahé seit seinem Wechsel im Jahr 2018 in 79 Spiele für Veszprém und erzielte 238 Tore. Zuvor hatte der Rückraumspieler nach seinem Abschied aus Dormagen in der Bundesliga für den VfL Gummersbach, den HSV Hamburg und die SG Flensburg-Handewitt gespielt. Mit den Flensburgern holte er in seiner letzten Saison dort sogar die Deutsche Meisterschaft, mit Veszprém gleich in seiner ersten Spielzeit den Titel in Ungarn. „Es ist mir eine Freude und eine große Ehre, dieses Trikot weiterhin zu tragen“, sagte der 29-jährige Mahé mit Blick auf die Vertragsverlängerung in einem Vereinsinterview.