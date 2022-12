Internationaler Handball Kentin Mahé bleibt als Profi in Ungarn

Die handballerische Zukunft von Kentin Mahé ist geklärt: Wie der ungarische Spitzenklub Telekom Veszprem am Dienstag mitteilte, hat der in Dormagen aufgewachsene Olympiasieger und Weltmeister seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag um ein Jahr mit Option auf ein weiteres Jahr verlängert. Der 31-Jährige, der bis 2011 elf Jahre das Trikot des TSV Bayer Dormagen trug, hatte zuvor eine Rückkehr in die Handball-Bundesliga ausgeschlossen: „Familiär gesehen wäre der Schritt nach Deutschland auf jeden Fall einer, der sich lohnen würde. Beide Kinder sind im Kindergartenalter, und meine Frau könnte wieder anfangen, ihrem Beruf nachzugehen. Aber ich muss ehrlich sagen, dass die Handball-Bundesliga sehr anstrengend ist.“