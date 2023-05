Europapokal-Abenteuer des TSV Bayer Dormagen „Besondere Mannschaft“ mit „genialem Betreuer“

Das „Fokussieren“ spielt eine wesentliche Rolle im Handball-Verständnis des HaDe Schmitz: „Der psychologische Faktor ist im Handball enorm wichtig. Du musst für eine gute Stimmung in der Mannschaft sorgen, du musst sie genau auf den Gegner einstellen – wenn dir das nicht gelingt, spielt sie um 20 Prozent schlechter.“ Im IHF-Pokal 1992/93 muss es HaDe Schmitz wohl ziemlich gut gelungen sein, schließlich blieben die Dormagener auf dem Weg ins Endspiel ungeschlagen und gewannen auch das in Leverkusen ausgetragene Final-Hinspiel mit 24:20. „Sicher haben uns die Spanier ein wenig unterschätzt, aber wir waren an diesem Tag auch richtig gut,“ sagt Schmitz. Im Rückspiel vor 3500 Zuschauern war das Torepolster bereits zur Halbzeitpause aufgebraucht, am Ende hieß es 26:20 für Teka Santander. Keine Überraschung und schon gar keine Schmach angesichts der Klasse des Gegners: „Das war damals das beste Vereinsteam der Welt, so was wie heute Paris St. Germain oder FC Barcelona,“ sagt Schmitz und denkt dabei nicht nur an Talant Dujshebaev und Michail Jakimowitsch, die ein Jahr zuvor mit der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) Olympiasieger geworden waren: „Die hatten ja auch noch den schwedischen Nationaltorhüter Mats Olsson und die spanischen Nationalspieler Cabanas, Garcia und Garralda – das war praktisch eine Weltauswahl.“Dass seine Schützlinge in der Gesamtabrechnung da nur mit zwei Toren Unterschied den Kürzeren zogen, macht HaDe Schmitz im Nachhinein an zwei Faktoren fest: „Das war eine ganz besondere Mannschaft – zum einen sehr intelligent, zum anderen mit einem tollen Gemeinschaftsgefühl. Wir haben praktisch nach jedem Training noch zusammengesessen und gequatscht.“ Deshalb freut es ihn besonders, dass zum Europapokal-Jubiläum, das der TSV am kommenden Freitag (26., 19.30 Uhr) beim Zweitliga-Heimspiel gegen TuSEM Essen feiert, fast alle Spieler von damals ihr Kommen zugesagt haben: „Das zeigt den besonderen Charakter der Truppe.“ Als TuSEM vor fünf Jahren das „Dreißigjährige“ des ersten Deutschen Meistertitels gefeiert habe, sei das ganz anders gewesen: „Da waren zwei Spieler und ich die einzigen, die der Einladung gefolgt sind.“