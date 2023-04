Dormagens Europapokal-Abenteuer Kraftakt des TSV Bayer bei den Roten Teufeln in Leutershausen

Ihre letzten Erstliga-Spiele liegen schon lange zurück, trotzdem zieren der TSV Bayer Dormagen und die SG Leutershausen immer noch die Plätze 20 und 23 in der „Ewigen Tabelle“ der Handball-Bundesliga. Beide hatten ihre große Zeit in den neunziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts, beide erlebten anschließend mehr Tiefen als Höhen mit sportlichen Abstiegen, Insolvenzen und mehr oder weniger freiwilligen Rückzügen. Während die Dormagener sich wenigstens in der „stärksten Zweiten Liga der Welt“ etabliert haben, auch wenn sie die zweite Spielzeit in Folge gegen den Abstieg kämpfen, sind die „Roten Teufel“ von der Bergstraße inzwischen zu einer festen Einrichtung in Liga drei geworden – in der aktuellen Abschlusstabelle der Gruppe Süd belegen sie Platz fünf.