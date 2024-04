34. Citylauf Europameisterin erneut in Korschenbroich am Start

Sein Vorgänger Hans-Peter Walther hat sich allerdings noch mal um die Zusammenstellung der Felder für die Elite-Läufe bei Männern (10 Kilometer) und Frauen (5 Kilometer) gekümmert. Im olympischen Jahr kein einfaches Geschäft, weil die meisten Topathleten möglichst früh auf die Bahn wollen, um sich dort für eine mögliche Qualifikation in Form zu bringen. Die Bahn spielt für Kristina Hendel allerdings keine Rolle. Schließlich ist für die Athletin von der LG Braunschweig der Marathon ihre Spezialdisziplin. Das stellte sie 2022 eindrucksvoll unter Beweis, als sie mit der deutschen Frauenmannschaft bei den Europameisterschaften in München über 42,195 Kilometer die Goldmedaille gewann. So gelang es Hans-Peter Walther erneut, die gebürtige Kroatin nach Korschenbroich zu locken. Ihr Debüt feierte sie im Jahr 2017, nachdem sie im Jahr zuvor einen Sohn zur Welt gebracht hatte. Im vergangenen Jahr kehrte sie als amtierende Mannschafts-Europameisterin zurück und musste sich letztlich nur der starken Belgierin Lisa Rooms geschlagen geben. Wenn sie am Sonntag in einer Woche im Elite-Lauf der Frauen um 16.15 Uhr an die Startlinie tritt, wird Hendel den ersten Lauf der Saison bestreiten.