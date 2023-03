Leichtathletik Europameisterin startet beim Korschenbroicher Citylauf

Dass es mit dem Start in Korschenbroich klappt, könnte auch gut damit zu tun haben, dass sie den Citylauf in guter Erinnerung hat. Denn dort bestritt sie nach der Geburt ihres Sohnes 2016 im Jahr 2017 ihr erstes Rennen und belegte in 16:35 Minuten den achten Platz. Gut möglich, dass sie sich mehr vornimmt, wenn sie am Sonntag um 16.15 Uhr an der Startlinie für die 5000 Meter steht. Denn mittlerweile liegt ihre Bestzeit für diese Distanz bei 15:51 Minuten. Damit reist sie aber beileibe nicht mit der besten Vorleistung an. Vertreten sind bei den Elite-Frauen sieben Nationen, wobei die Niederländerin Julia van Velthoven glatt 15 Minuten als Bestzeit angibt. Noch internationaler wird es übrigens bei den Elite-Männern, die zwei Minuten später die 10.000 Meter in Angriff nehmen. Hans-Peter Walther lockte Läufer aus zehn Nationen an den Niederrhein, als Mann mit der schnellsten Bestzeit reist der Belgische Meister Clement Deflandre (28:51 Minuten) an.