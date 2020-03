Tennis : Estrada Fado Group im Klubhaus

Dass Weltmusik und (Tennis-)Sport keine Gegensätze sind, möchte der TC Blau-Weiss Neuss mit einem durchaus nicht alltäglichen Abend unter Beweis stellen. Am Samstag, 21. März, gastiert die Estrada Fado Group im Rahmen ihrer Deutschland-Tournee im Klubhaus an der Jahnstraße.

Einlass ist um 18.30 Uhr, das Konzert beginnt eine halbe Stunde später. Der Eintritt ist frei, allerdings ist eine verbindliche Reservierung per Mail unter fado-bwneuss@gmx.de erforderlich. An diesem Abend bietet die blau-weisse Klubhaus-Gastronomie ein Dreigangmenue zum Preis von 35 Euro an. Die Estrada Fado Group wurde 2014 in einem portugiesischen Café in Neuss gegründet und hat sich dem portugiesischen Fado, dem „Blues von Lissabon“, verschrieben. Was sie von anderen Gruppen unterscheidet, ist ihre internationale Besetzung mit Musikern aus fünf Nationen. Mehr Informationen unter www.estradafadogroup.com.