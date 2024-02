Handball-Regionalliga Reserve aus Dormagen hat den Primus am Rande einer Niederlage

Auch wenn Dormagen auf viele A-Jugendliche verzichten musste, weil sie zeitgleich in Magdeburg gefordert waren, stellten sie, wie bereits im Vorfeld versprochen, eine schlagkräftige Truppe auf die Beine. Es ist schon erstaunlich, mit welcher Selbstverständlichkeit dieses junge Team immer wieder auftritt, gleichgültig, wer gerade im Kader steht. Die Abläufe sind von allen Spielern verinnerlicht und das Tempospiel ist dabei die stärkste Waffe. In den ersten Minuten wussten die Gäste überhaupt nicht, wie ihnen geschah, denn ehe sie sich versahen, führten die Gastgeber bereits mit 4:0. Eine schöne Momentaufnahme, aber den Dormagener war bewusst, dass es so nicht weitergehen würde. Zwar konnte der Vorsprung bis zum Zwischenstand von 8:4 gehalten werden, aber dann erzielte die Bonner drei Treffer in Folge. Immer wieder kamen sie über den Kreis zum Erfolg. Eine Sache, mit der sich die Dormagener in der Vorbereitung beschäftigt hatten, weil sie um diese Gefahr wussten. „Das Zusammenspiel mit dem Kreis ist einer der Bonner Stärken, aber wir hätten nicht vermutet, dass sie es wirklich so gut spielen“, so der Dormagener Trainer Martin Berger. Erst zum Ende des ersten Spielabschnittes gelang es den Gastgebern, sich abermals abzusetzen.