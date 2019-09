Frauenfußball : Lokalderby unter neuen Vorzeichen

Keine Chance: Bei der 0:4-Niederlage im letzten Derby sah die Mannschaft um Asena Karabulut (am Ball) keinen Stich. Am Sonntag hoffen die Weißenbergerinnen auf den ersten Sieg seit 2016. Foto: Georg Salzburg(salz)

Rhein-Kreis Erstmals seit 2015 sind Rosellen und Weißenberg vor dem Lokalderby gleichauf.

In der Saison 2014/2015 landete Guido Brenner mit seiner SVG Weißenberg das letzte Mal in der Landesliga am Saisonende vor dem SV Rosellen. In der Folge gab es einen deutlichen Machtwechsel im Neusser Derby der Landesliga. Die letzten sieben Duelle konnten die Rosellenerinnen allesamt und teilweise mühelos gewinnen. Nach dem verpatzten Saisonstart wirkt die Mannschaft von Trainerin Melanie Hasselbring indes ungewöhnlich unsicher.

5:0, 2:0, 2:0, 7:1 – die letzten vier Aufeinandertreffen sprachen jeweils eine deutliche Sprache. Rosellen hing den Ligakonkurrenten Weißenberg deutlich ab und war sogar drauf und dran dem SV Hemmerden die Pole Position im Rhein-Kreis abzulaufen. In der neuen Saison war bisher noch wenig zu sehen von der eigentlichen Dominanz des Vorjahresdritten. Die Mannschaft von Neu-Trainerin steckt in einem Umbruch, verlor zwei der ersten drei Spiele. Die seit Jahren im Tabellenkeller steckende SVG hat nach drei Spieltagen genau so viele Zähler auf dem Konto und will die schlimme Negativserie im Derby auf heimischer Anlage endlich beenden (Sonntag 15 Uhr). Melanie Hasselbrings Mannschaft hingegen will das Lokalduell nutzen, um richtig in die Saison hineinzukommen und die Kraftverhältnisse innerhalb von Neuss wieder richtig zu stellen.