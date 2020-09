Fußball-Landesliga : Kapellen startet in Nach-Ferber-Ära

Juppi Schmitz muss als Trainer des SC Kapellen bis auf Weiteres auf die Unterstützung eines Sportlichen Leiters verzichten. Foto: HUBERT WILSCHREY HWFotos.de

Rhein-Kreis Fußball-Landesliga: SCK spielt beim MSV Düsseldorf und muss erstmals seit Langem ohne den bisherigen Sportlichen Leiter Jörg Ferber auskommen, die Holzheimer SG erwartet beim ASV Süchteln einen schweren Gegner.

Von David Beineke

Insbesondere der Zeitpunkt war überraschend. Am Donnerstag, ein paar Tage nach dem siegreichen Saisonauftakt in der Fußball-Landesliga, gab der SC Kapellen die Trennung von seinem Sportlichen Leiter Jörg Ferber bekannt. Wie schon berichtet, ließen sich beide Seiten über die wirklichen Gründe der Trennung nicht so richtig in die Karten schauen, betonten aber ihr Einvernehmen. Dennoch bleibt die große Frage, ob sich das zumindest nach außen hin unerwartete Ende der Ferber-Ära mit Blick auf das nächste Auswärtsspiel am Sonntag beim MSV Düsseldorf negativ auf die Leistung der Kapellener Mannschaft auswirken könnte.

SCK-Coach Juppi Schmitz ist nach eigenen Angaben vom Vorstand über die Trennung von Jörg Ferber informiert worden. „Danach habe ich ganz normal das Training aufgenommen.“ Schließlich sei seine Hauptaufgabe das Sportliche, nämlich mit der neu zusammengestellten Mannschaft zu arbeiten und eine Einheit daraus zu formen. Deswegen könne auch er nicht sagen, wieso es zu der Trennung gekommen sei. Berührungspunkte mit Ferber habe es natürlich gegeben, als es nach dem Corona-bedingten Saisonabbruch darum gegangen sei, den Kader neu aufzustellen. „Und das ist zu 100 Prozent gelungen“, sagt Schmitz im Brustton der Überzeugung. Noch offen ist, wie es beim SCK auf der Position des Sportlichen Leiters weitergeht. Doch Schmitz hat eine Ahnung, wo die Reise hingeht: „Mein Trainerteam und ich haben genug Erfahrung auf diesem sportlichen Niveau. Aber wie ich den Vorstand kenne, wird der Posten bestimmt neu besetzt.“

Info Die personelle Lage bei den Landesligisten Kapellen Ausfälle: Dübbert (Grippe), Hauptmann (Knie), Ioannidis (Oberschenkel), Yücel (Hüfte), Wanneck (gesperrt) Holzheim Ausfall: Yamashita (Sprunggelenk); Rückkehrer: Marvin Meirich hat nach langer Verletzungspause das Training wieder aufgenommen

Unruhe in der Mannschaft ob der neuen Situation befürchtet der SCK-Coach nicht, vielmehr treibt ihn vor der Partie beim MSV Düsseldorf um, dass er einige Ausfälle zu beklagen hat. Da spielt es ihm in die Karten, dass er über einen großen Kader verfügt, in dem auch viele junge Spieler darauf brennen, sich zu bewiesen. Ganz besonders hervor sticht dabei aktuell Marco Heiermann, der sich als gerade aus der A-Jugend gekommener Spieler in der Rolle als Ersatz für Stoßstürmer Alexander Hauptmann schon nachhaltig in Position gebracht hat.