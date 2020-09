Fußball-Landesliga : Teutonia hofft aufs erste Saisontor

Kleinenbroich Kleinenbroichs Landesliga-Fußballer reisen am Sonntag zur SG Unterrath. Vor dem wichtigen Spiel warten sie noch sehnlichst auf die offizielle Spielberechtigung von Mittelfeldspieler Nico Clasen.

Auch wenn bislang nur ein Punkt aus zwei Spielen in der Fußball-Landesliga heraussprang, die bisherigen Leistungen könnten Trainer Norbert Müller als Trainer des Aufsteiger Teutonia Kleinenbroich optimistisch in die Zukunft schauen lassen. Doch vor dem Spiel am Sonntag beim Mitaufsteiger SG Unterrath drückt die Lage rund um Neuzugang Nico Clasen etwas aufs Gemüt.

Denn obwohl der frühere Junioren-Nationalspieler vorigen Freitag im ersten Heimspiel gegen Rath schon für seinen Heimatverein aufgelaufen war, liegt offiziell immer noch keine Spielberechtigung vor. Das Problem ist laut Müller, dass es bei der DFB-Zentrale in Frankfurt aktuell Computerprobleme gibt. Der DFB ist bei dem Wechsel mit im Boot, weil Clasen in den beiden vergangenen Jahren für die Universität von Las Vegas (USA) gespielt hat und jetzt wegen Corona für ein halbes Jahr zurückgekehrt ist, um in der Heimat im Wortsinne am Ball zu bleiben. Die Kleinenbroicher sind nun ein wenig in der Zwickmühle, denn im schlimmsten Fall könnten bei einem Einsatz Clasens mögliche Punkte gegen Unterrath am grünen Tisch verloren gehen.