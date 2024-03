2. Basketball-Bundesliga Erstes Play-off-Spiel für die Tigers seit sechs Jahren

Ja, die Basketballerinnen der TG Neuss werden das Hinspiel im Play-off-Achtelfinale um die Deutsche Zweitliga-Meisterschaft am Karsamstag (Anpfiff 19 Uhr, Sporthalle Oberer Laubenheimer Weg) beim ASC Theresianum Mainz nur zu siebt bestreiten. „Die glorreichen Sieben“, witzelt Trainer Björn Weber und gibt damit die gelöste Stimmung bei den Tigers wieder. Dass sich die Ausfälle von Mathilde Aïcha Diop (Hüftgelenksentzündung), die sich am Donnerstag von der Mannschaft verabschiedet hat und mit einem Zwischenstopp in Frankreich nach Dakar im Senegal zurückkehrt, Luca Raschke (Studium in Berlin) sowie Lonneke Wiesemann (Turnier in Wien), so schmerzlich sie auch sein mögen, nicht als Stimmungskiller erweisen, ist mit Blick auf die tatsächlich noch auf Platz fünf abgeschlossene Hauptrunde nur allzu verständlich.