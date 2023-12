Säbelfechten Erster Weltcupsieg für Matyas Szabo aus Dormagen

„Matyas hat mit dem herausragenden Sieg beim Grand Prix in Orléans ein dickes Ausrufezeichen hinter seine Olympia-Ambitionen gesetzt. Sein Erfolg ist ein toller Beleg für die Arbeit am Bundesstützpunkt Dormagen", brachte Olaf Kawald in seiner Funktion als Stützpunktleiter und Fechtkoordinator des TSV Bayer Dormagen die Bedeutung dieses Erfolges auf den Punkt. Szabo hatte sich souverän durch die K.o-Runde gekämpft, wobei er gegen seinen Vereinskameraden Raoul Bonah unter den letzten 16 mit einem 15:12-Sieg noch die größten Probleme hatte. Bonah belegte letztlich Rang 14. Szabo traf im Finale auf den Franzosen Maxime Pianfetti, den er trotz der großen Unterstützung der Zuschauer für ihren Landsmann deutlich mit 15:10 besiegte. Die Stützpunktkollegen Frederic Kindler (TSG Eislingen) und Luis Bonah (TSV Bayer Dormagen) erreichten nach guten Leistungen ebenfalls den zweiten Turniertag. Beide unterlagen jedoch in der ersten K.o.-Runde und mussten sich mit den Plätzen 55 und 64 zufriedengeben.