Fußball Erster Viererpack für Torjäger von Delrath

Trotz seiner herausragenden Leistungen kommt ein Wechsel in eine höhere Liga für den Offensivmann nicht in Frage. „Wenn ich einen vorbildlichen Verein nennen müsste, dann auf jeden Fall den SSV Delrath. Mein Bruder Maximilian und ich haben uns 2022 bewusst für den SSV entschieden. Die familiäre Struktur im Verein war uns sehr wichtig, in der Mannschaft haben wir ein sehr gutes Teamgefüge, welches der Schlüssel unseres Erfolges ist. Mir ist es wichtig, mit meinen Mitspielern nach dem Training auch noch ein Bier trinken zu können“, berichtet Dressler, der zuvor für den SV Rosellen auf Torejagd gegangen war. Auch wenn er einen Transfer in eine höhere Liga nach aktuellem Stand ablehnt, traut er sich und der Mannschaft zu, in den nächsten Jahren gemeinsam den Schritt in die Bezirksliga zu schaffen. „Wir kämpfen, kratzen und beißen für unseren Erfolg“, so Dressler.