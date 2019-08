Handball : Ein Saisonauftakt mit Überraschungen

Dormagen Am ersten Spieltag der Zweiten Handball-Bundesliga bleiben die beiden Erstliga-Absteiger sieglos.

Der TSV Bayer Dormagen darf sich zumindest bis Freitagabend über die Tabellenführung in der Zweiten Handball-Bundesliga freuen – dann beginnt mit vier Partien der zweite Spieltag, an dem der „Spitzenreiter“ erst am Sonntag ab 17 Uhr beim HSV Hamburg ins Geschehen eingreift.

Fast wären die Bayer-Handballer den ersten Tabellenplatz bereits am Sonntagabend los gewesen, denn der ASV Hamm-Westfalen lag in seinem Gastspiel bei der SG Bietigheim streckenweise mit zehn Toren Unterschied in Führung. Am Ende setzten sich die Gäste „nur“ mit 27:18 (Halbzeit 15:9) durch und sorgten so dafür, dass gleich beide Erstliga-Absteiger zum Start in der neuen Umgebung sieglos blieben. Denn der VfL Gummersbach kam im Duell der Altmeister vor 3211 Zuschauern (!) nicht über ein 25:25 (Halbzeit 12:10) gegen TuSEM Essen hinaus. Für Gummersbachs Trainer Torge Greve, am Freitag zu Gast bei seinem Ex-Verein VfL Lübeck-Schwartau, war die Partie ein „Beleg dafür, welches Potenzial in dieser Zweiten Liga steckt.“ Den letzten Gleichstand aus Sicht der Essener erzielte der Ex-Korschenbroicher Justin Müller vier Sekunden vor dem Schlusspfiff.