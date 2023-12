Jugend-Handball Erster Sieg für die A-Jugend aus Dormagen in Meisterrunde

„Das war eine sehr starke erste Halbzeit unserer Mannschaft, die als Kollektiv sehr gut funktioniert hat. Unser Matchplan hat sehr gegriffen, so dass wir die starken Rückraumakteure der HSG nicht zur Entfaltung haben kommen lassen. Zudem hatten wir mit Linus Borreck einen Torhüter, dessen gute Leistung mitentscheidend für den Halbzeitvorsprung war“, sagte sich Berger. Der TSV-Coach registrierte darüber hinaus zufrieden, dass sein Team auch gegen das 7:6 der Gastgeber stets „gute Lösungen parat hatte und damit einige Empty Net-Goals erzielen konnte“. Mit beteiligt am verdienten Auswärtssieg waren auch einige Akteure der B-Jugend, „die ihre Sache vor dem Deutschland-Cup sehr gut gemacht haben“. Nach zuletzt fünf Niederlagen in Folge sind die Dormagener in die Erfolgsspur zurückgekehrt und stehen in der Meisterrunden nun bei 2:4-Punkten. Da das Rostock-Spiel ins neue Jahr verlegt wurde, können die TSV-Spieler ab sofort erst einmal regenerieren. „Und im Januar greifen wir dann wieder neu an“, so Berger.