Radsport Erster Schritt in den Leistungssport

Als Andreas Beikirch 1977 zum ersten Mal an der Startlinie stand, gab es noch keine Laufräder. Der damals Siebenjährige trat gleich kräftig in die Pedale – und wurde für eine Karriere entdeckt, die im deutschen Bahnradsport ihresgleichen sucht. 117 Sechstage-Rennen hat er bestritten, das erste 1990 als gerade mal 20 Jahre alter Amateurfahrer in Noumea in Neu-Kaledonien gleich gewonnen. Siege in Dortmund (2002), Stuttgart (2004) und Bremen (2005) bilden die Highlights seiner Laufbahn. An das erste Rennen unter Profi-Bedingungen in der Dortmunder Westfalenhalle kann sich der 53-Jährige noch gut erinnern: „Ich habe geheult, weil ich so kaputt war. Und dann kamen die alten Hasen, haben mir auf die Schulter geklopft und gesagt: Mach weiter so, Junge“ – eine der vielen Erfahrungen, die er heute an seine jüngsten Schützlinge weitergeben kann.