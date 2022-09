Handball-Regionalliga : Neusser HV fährt auswärts den ersten Saisonsieg ein

NEUSS Die Neusser reisten zwar mit großen Personallsorgen an, ließen sich davon aber nicht nachhaltig aus der Sprur bringen. Beim Aufsteiger Bergischer HC II fuhren sie einen verdienten Erfolg ein.

Die Körpersprache der Gäste zeigte, dass sie von der ersten Sekunde an gewillt waren, etwas Zählbares mitzunehmen. Dabei ließen sie sich auch von der Härte der Oberbergischen nicht den Schneid abkaufen. Negativer Höhepunkt war die Rote Karte gegen den ehemaligen Bundesliga-Spieler Kristian Nippes in der 24. Minute. Der Ex-Profi attackierte den Neusser Spielmacher Daniel Zwarg im Sprungwurf. Zwarg landete auf seiner Schulter, konnte jedoch nach kurzer Behandlung weitermachen. „Nippes konnte froh sein, nur die Rote Karte gesehen zu haben“, betonte der Neusser Trainer Josip Jurisic. „Es hätte auch die Blaue Karte sein können und damit wäre er automatisch gesperrt gewesen, so kann er im nächsten Spiel wieder mitmischen.“