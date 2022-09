Fußball-Kreisliga A : Erster Punktgewinn für Südstädter

Murat Köktürk traf für den 1. FC Grevenbroich-Süd. Foto: Fupa

Rhein-Kreis Im vorgezogenen A-Liga-Spiel gegen Weissenberg gelang den Süd-Kickern ein 2:2. Der SVG Grevenbroich setzte sich im Derby gegen den TuS durch.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Felix Strerath

In der Fußball-Kreisliga A hat der 1. FC Grevenbroich-Süd schon am Donnerstag seine Negativserie beendet, der SVG Grevenbroich gewann gleichzeitig das Derby gegen den TuS und verteidigte vorzeitig seine Tabellenführung. Für Aufsteiger Elfgen geht’s am Sonntag zum FC Delhoven, der schon jetzt um den Anschluss an die Spitze bangt.

1. FC Grevenbroich-Süd – SVG Weissenberg 2:2 (0:1). Süd hat am vierten Spieltag den ersten Punkt eingefahren. Gegen Weissenberg erkämpfte sich das Team von Trainer Alexander Hermel nach 0:2-Rückstand noch ein Remis. Patrick Becker (39.) und Pascal Georg Bouillon (48.) schossen Weissenberg in Führung, Murat Köktürk (52.) und Ensar Krasniqi (82.) glichen für Süd aus. Hermel wirkte erleichtert: „Wir haben eine tolle Moral bewiesen. Kämpferisch war das eine Top-Leistung, großes Kompliment an mein Team“, so Hermel. Das Unentschieden nach 0:2-Rückstand gegen eine bislang bärenstarke SVG Weissenberg sieht er als Wendepunkt. „Spielerisch war das noch ausbaufähig, aber wir kommen langsam rein“, so Hermel.

TuS Grevenbroich – SVG Grevenbroich 0:3 (0:1). Derbysieg, Serie ausgebaut und Spitzenreiter – der SVG Grevenbroich bleibt auch nach dem vierten Spieltag das formstärkste Team der Kreisliga A und verteidigt die Tabellenführung. „Einen besseren Start kann man nicht erwischen“, findet Trainer Erkan Akan. Mustafa Beytullah Dogan (16.), Kaan Orduzu (73.) und Burhan Öztürk (90.+2) erzielten die Tore für „Gencler“. „Der TuS war echt stark, stand in der Defensive gut. Ich hatte aber nie das Gefühl, dass wir das Spiel aus der Hand geben könnten“, so Akan.

FC Delhoven (9.) – SV RW Elfgen (4.). Mit zwei Siegen aus drei Spielen steht Aufsteiger Elfgen aktuell auf dem vierten Platz in der Kreisliga A. „Nüchtern betrachtet muss man mit der Punkteausbeute zufrieden sein“, sagt Trainer Ralf Ritter, der aber auch meint: „Da wäre schon noch mehr drin gewesen.“ Am Sonntag (15.15 Uhr) erwartet Elfgen nun der erste richtig dicke Brocken. „Delhoven gehört für mich in der Kreisliga A zu den Big Five“, so Ritter. Die Stimmung vor der Partie ist nicht gerade euphorisch. „In Grevenbroich ist Schützenfest. Wir hätten das Spiel gerne verlegt, Delhoven hat aber abgelehnt. Damit fehlen uns drei Leute“, berichtet Ritter. Sohn Kai (Urlaub) wird dem Team in Delhoven ebenfalls fehlen. „Ich habe mit dem Team gesprochen, aber mir würden unter der Woche acht Leute fehlen“, erklärt Delhovens Trainer Carsten Müller die Absage an die Spielverlegung. Für Delhoven steht schon jetzt einiges auf dem Spiel. Nach der 0:3-Pleite gegen Grimlinghausen pocht Müller auf Wiedergutmachung. „Die Ernsthaftigkeit muss zurückkommen. Gegen Elfgen wollen wir aus einer strukturierten Defensive heraus nach vorne spielen“, so Müller. Die Null müsse endlich mal stehen. „Wir wollen oben dranbleiben. Die Gefahr ist da, dass wir schon sehr früh den Anschluss verlieren“, erklärt Müller.