Handball Erster „Härtetest“ für Zweitliga- Handballer aus Dormagen

Kaum haben die Zweitliga-Handballer des TSV Bayer Dormagen mit der Vorbereitung auf die Restsaison begonnen, los geht’s am 10. Februar mit der Partie in Vinnhorst, steht schon der erste „Härtetest“ auf dem Programm. Wie hart der wird, muss sich allerdings noch zeigen, denn am Freitag (19.30 Uhr) steht im TSV Bayer Sportcenter ein Allstar-Game auf dem Programm, in dem es gegen eine Auswahl von Amateurspielern geht und bei dem eindeutig der Spaß für die Akteure und die Zuschauer im Vordergrunde stehen soll.