TuS Grevenbroich in der Kreisliga A : Umstellungen tragen die ersten Früchte

Grevenbroich Nach schwankenden Leistungen in den ersten Wochen der Saison hat sich der TuS Grevenbroich unter dem neuen Trainer Jeso Neumann in der Kreisliga A stabilisiert. Mittelfristig hat der Verein hohe Ziele.

Ausblick „Ich bin so gestrickt, dass ich immer den maximalen Erfolg rausholen will“, erklärt Trainer Jesco Neumann. Der 33-Jährige ist ein ehrgeiziger Typ und will den TuS „zum alten Glanz“ führen, wie er selbst sagt. Konkret bedeutet das: Der TuS Grevenbroich will zurück in die Bezirksliga und das möglichst schnell. „Raus aus der Kreisliga, hoch in die Bezirksliga oder gar mehr“, hat der Verein ein optimistisches Ziel formuliert. „Wir wollen wieder eine positivere Außendarstellung des Vereins“, so Neumann. Der Klub will wieder attraktiver für Spieler werden und so neue Talente für sich gewinnen. Für einen möglichen Restart sieht sich der TuS Grevenbroich stets gerüstet. „Ich stehe im Austausch mit der Mannschaft. Alle sind sehr fleißig und absolvieren ihr Einzeltraining“, berichtet Neumann.