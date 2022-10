Fußball-Landesliga : Erste Saisonniederlage für die Holzheimer SG

Rhein-Kreis Während sich Holzheims Landesliga-Fußballer im Topspiel auf heimischem Platz dem 1. FC Viersen geschlagen geben mussten, fuhr Lokalrivale SC Kapellen einen wichtigen Heimsieg ein.

Holzheimer SG – 1. FC Viersen 1:4 (0:1). Vom Einsatz her konnte HSG-Coach Hamid Derakhshan seinen Spielern keinen Vorwurf machen. Wie auch in den bislang ungeschlagenen Saisonspielen bemühten sie sich gegen Viersen bis zum Schluss. Was Derakhshan aber nicht gefiel, war, dass die mentale Komponente ausschlaggebend war. „Wir waren im Kopf nicht klar, waren zu sehr gestresst und haben die durchaus vorhandenen Räume nicht erkannt. So lief vieles anders, als es geplant war“, meinte Holzheims Trainer, der auf der anderen Seite sehr angetan war vom Auftritt der Gäste. Die legten vom Start weg eine hohe Intensität an den Tag, liefen die HSG-Spieler früh an und setzten sie ständig unter Druck. „Viersen hat das schon sehr gut gemacht und hat auch in dieser Höhe verdient gewonnen“. sagte Derakhshan. Konnte seine Mannschaft in Hälfte eins trotz der Dominanz des Gegners das Resultat noch in Grenzen halten, sorgte FC-Stürmer Vensan Klicic kurz nach der Pause mit einem Doppelschlag (57./58.) für eine Vorentscheidung. Die Mühen der Gastgeber wurden zwar durch den Treffer von Yakup Akbulut zum 1:3 (85.) belohnt, doch wenig später war es dann Justin Butterweck, der nach einem Konter mit dem 4:1 (87.) alles klarmachte.