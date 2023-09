Fußball-Kreisliga A Erste Saisonniederlage für den SV Rosellen

1. FC Grevenbroich-Süd – Germania Grefrath 5:1 (1:0). Der 1. FC Grevenbroich-Süd baut seine makellose Bilanz aus und verteidigt die Tabellenführung. Oliver Willkomm (10./FE) schoss Süd in Führung, Erol Djaferi (50.) legte nach der Pause nach. Nur wenig später trug sich dann Bozidar Mestrovic (56.) mit seinem Treffer in den Spielberichtsbogen ein und brachte Grefrath damit wieder ins Spiel. Am Ende sorgte der Tabellenführer aber doch noch für klare Verhältnisse. Erst traf Metin Meral (65.) zum 3:1 und dann verwandelte Ensar Krasniqi (68., 90.) gleich zwei Freistöße direkt. „Wir haben kein schlechtes Spiel gemacht. Wir waren zwischenzeitlich näher am 1:1 als Süd am 2:0. Die Standardsituationen haben uns am Ende aber das Genick gebrochen. Das Ergebnis ist leider wieder zu hoch“, so die Einschätzung von Grefraths Trainer Harald Bongers.