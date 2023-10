Jugendhandball Erste Saisonniederlage für A-Jugend von Dormagen

„Der Sieg von Lemgo war verdient, weil wir uns irgendwann von unserem Matchplan gelöst und zu viele einfache technische Fehler gemacht haben“, meinte Martin Berger, der unter anderen auf die beiden schwer zu ersetzenden Leistungsträger Krischa Leis und Jan Stolzenberg verzichten musste. Letztlich standen ihm zwölf Mann mit einem sehr geringen Durchschnittsalter zur Verfügung, die Wechselmöglichkeiten waren sehr eingeschränkt. So mussten etwa Julius Bahns und Malte Adams rund 50 Minuten im Innenblock ackern. In der ersten Hälfte sah es noch ganz gut aus für die Gäste, bis zur 15. Minute hatten sie sich nach einem Treffer von Julius Bahns eine 9:6-Führung erarbeitet. Doch dann drehte Lemgo die Partie mit einem 5:0-Lauf und behauptete die Führung auch lange in der zweiten Hälfte. In der 50. Minute glich Dormagen durch Paul Scholl zum 25:25 mal wieder aus und hätte anschließend bei einem Siebenmeter sogar in Führung gehen können, doch Mark Szabo vergab von der Linie. Das 26:26 (52.) von Julius Bahns war dann der letzte Ausgleich, anschließend setzten sich die Gastgeber wieder ab und siegten letztlich deutlich. „Die Jungs haben stark gearbeitet und gekämpft. Wenn wir ein sehr gutes Spiel gemacht hätten, wäre auch ein Punkt drin gewesen. Das ist gegen einen so starken Gegner wie Lemgo für eine so junge Truppe völlig Ordnung“, meinte Berger.