2. Handball-Bundesliga Schwache erste Hälfte verbaut Dormagen die Chance auf mehr

Dass es extrem schwer werden würde für Dormagen, war also schon vorher klar gewesen. Denn im Gegensatz zu den vergangenen Jahren, in denen die Bietigheimer ihren Ansprüchen unter ihrem Startrainer Iker Romero nicht gerecht werden konnten, hat der Spanier es in dieser Saison geschafft, eine deutlich größere Konstanz in die Mannschaft zu bringen, weswegen sie derzeit dick im Aufstiegsrennen mitmischt. Dass es allerdings ausgerechnet am Wochenende davor durch die so sicher nicht eingeplante 24:28-Niederlage beim VfL Lübeck-Schwartau einen Dämpfer für die Erstliga-Ambitionen gegeben hatte, erschwerte die Aufgabe für Dormagen in der EgeTrans-Arena noch mal zusätzlich. Auf der anderen Seite stand da die Statistik, die dem TSV eine überaus positive Bilanz in Bietigheim attestierte. Die jüngsten vier Partien dort gewannen sie allesamt. Aber noch viel wichtiger: Nach zwei Siegen in Folge in den Kellerduellen gegen Aue und Dessau, mit denen sich Spieler von Trainer Matthias Flohr Luft im Abstiegskampf verschafft hatten, zeigte die Formkurve deutlich nach oben. Die Reise nach Baden-Württemberg konnte der TSV folglich ohne großen Druck antreten und befreit aufspielen.