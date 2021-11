Bundesliga : Ernüchterung bei Ringern des KSK

Im Duell mit seinem ehemaligen Teamkollegen Daniel Sartakov hofft der Neusser Lom-Ali Eskijev (l.) am Samstag auf Revanche für seine in Heilbronn erlittene 4:5-Niederlage. Foto: KSK

Neuss Gegen Spitzenreiter Red Devils Heilbronn muss der Bundesligist aus Neuss coronabedingt auf zwei Kämpfer verzichten. Auch der Einsatz von Topstar Frank Stäbler ist unwahrscheinlich. Dafür muss der Sportliche Leiter Fatih Cinar (37) ran.

Es hätte so herrlich dramatisch sein sollen: Am Samstag (19.30 Uhr), quasi zur Einstimmung, vor heimischem Publikum gegen Spitzenreiter Red Devils Heilbronn mit dem durch seine TV-Auftritte auch übers Ringen hinaus bekannten Topstar Frank Stäbler. Und in der Woche darauf tief im Westen dann der Showdown in Witten um Platz vier und damit den Klassenverbleib.

Doch es ist komplett anders gekommen für den KSK Konkordia Neuss in seiner ersten (hoffentlich) kompletten Saison im deutschen Oberhaus seit der Rückkehr 2019: Mit Stäbler ist am Samstag in der Stadionhalle eher nicht zu rechnen. Der mehrfache Welt- und Europameister, der seine internationale Karriere im Sommer mit der Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen beendet hatte, ist in dieser Saison erst einmal für die Red Devils auf die Matte gestiegen. Im Heimkampf gegen Witten benötigte der Kandidat bei der auf SAT.1 ausgestrahlten Reality-Show „Promi Big Brother 2016“ genau 4:11 Minuten, um Noah Englich technisch überlegen mit 16:0 abzufertigen. Auch bei der ersten Saisonniederlage am vergangenen Wochenende gegen den ASV Mainz 88 (10:15) fehlte der 32-Jährige krank. Das Wiedersehen mit Samuel Bellscheidt, der Stäbler während der Vorbereitung auf Tokio als Trainingspartner zur Verfügung gestanden hatte, wäre eh geplatzt, liegt doch auch der Neusser erkältet flach.

Info Zweitvertretung des KSK empfängt SV Landgraaf Corona Wegen der hohen Zahl von Patienten auf den Intensivstationen lässt der KSK Konkordia Neuss nur noch seine Ringer aus dem Bundesliga- und Oberliga-Kader auf die Matte. „Trainer Oleg Dubov testet die Jungs vor jedem Training“, versichert der Sportliche Fatih Cinar. Vorkampf In der Oberliga ringt die Zweitvertretung des KSK am Samstag ab 17.30 Uhr gegen den KSV Simson Landgraaf.

Als Appetitanreger für das mit Spannung erwartete Rematch gegen den KSV Witten dient das Gastspiel der Teufel ebenfalls nur bedingt. Denn nach den beiden Siegen des Westrivalen zum Rückrundenstart in Merken (17:10) und gegen die Wrestling Tigers Rhein-Nahe (17:12) bringt selbst der in Neuss als Sportlicher Leiter beschäftigte Fatih Cinar nicht mehr genug Optimismus auf, noch an die Wende zu glauben. „Witten hat zwölf Punkte. Selbst wenn wir den Rückkampf gewinnen und auch die Tigers und Merken schlagen, kommen wir nur auf neun.“ Um den Erzrivalen noch abfangen zu können, müssten also auch gegen Heilbronn und Mainz Punkte eingebracht werden. Ein schier unmögliches Unterfangen. Nicht für Devils-Coach Patric Nuding. Er ist nach wie vor davon überzeugt, dass die Neusser mit einem guten Lauf zum Start der Rückrunde ihr Ziel noch erreichen können: „Die Mannschaft ist mit einigen der besten deutschen Nachwuchstalente gespickt und hat dazu starke ausländische Ringer in ihren Reihen.“

Das gilt für Samstag freilich nur bedingt: Adlan Tasuev und Dimitrios Demurtzidis wurden nämlich positiv auf das Coronavirus getestet und befinden sich in Quarantäne. Und weil neben Samuel Bellscheidt auch Imran Daurbekov nicht kämpfen wird, gehen die Gastgeber arg ersatzgeschwächt auf die Matte. Im Schwergewicht muss sogar Fatih Cinar ran und könnte dort auf den mehr als 40 Kilogramm schwereren Eduard Popp treffen. „Ich gehe nicht nur auf die Waage, sondern will auch ringen“, kündigt der Sportliche Leiter an, hofft aber auf „Tempo 70“ beim übermächtigen Gegner, für den bei Olympia im Viertelfinale Schluss war. „Ich sage ihm, er soll es was ruhiger angehen lassen.“