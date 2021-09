Rhein-Kreis : Erleichterung in Grimlinghausen

Rhein-Kreis Die A-Liga-Fußballer des SC fuhren daheim gegen die SG Kaarst ihren ersten Saisonsieg ein. Die Mannschaft des SV Rosellen marschiert weiter und steht an der Tabellenspitze.

VdS Nievenheim – SF Vorst 3:2 (3:1). Im ersten Spiel nach seinem Urlaub sah Nievenheims Trainer Daniel Köthe eine gut aufgelegte Truppe. „Das war mit die beste Saisonleistung in der ersten Hälfte“, so Köthe. Vorst war noch durch Daniel Mawricka (30.) in Führung gegangen, doch dann schlug Nievenheim zurück. Kai Pelzer (39.), Kevin Buttchereit (41.) und Marco Hölzel (44.) stellten innerhalb weniger Minuten das Ergebnis auf den Kopf. In der zweiten Hälfte war bei Nievenheim nach einigen Auswechselungen etwas Sand im Getriebe. „Wir haben uns hinten raus schwergetan“, gesteht Köthe. Alain Thapa (79.) erzielte nur noch den Anschlusstreffer per Strafstoß.