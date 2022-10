Eishockey-Regionalliga : Erleichterung beim Neusser EV

Neuss Der Eishockey-Regonalligist aus der Quirinusstadt bekam es am Wochenende gleich zweimal mit den Bergisch Gladbach Realstars zu tun und holte die beiden ersten Saisonsiege.

Die Erleichterung beim Eishockey-Regionalligisten Neusser EV war deutlich zu merken am Sonntagabend. Denn nach zwei deutlichen Auftaktniederlagen standen die ersten beiden Saisonsiege fest. Zweimal setzten sich die Quirinusstädter im Kellerduell gegen die Bergisch Gladbach Realstars durch und machten direkt einen Satz auf den vierten Tabellenplatz. Eröffnet wurde der Doppelspieltag mit einen 3:2-Heimsieg am Freitagabend, zwei Tage später folgte dann auswärts ein 3:1-Erfolg.

Auch im ersten Aufeinandertreffen des Wochenendes hätte es nicht so eng werden müssen. „Im ersten Drittel, besonders in den ersten zehn Minuten, hätten wir schon zwei bis drei Tore schießen müssen“, sagte NEV-Coach Sebastian Geisler. Die schwache Chancenverwertung traf aber auch auf weite Strecken des restlichen Spiels zu. Wobei die Gäste den besseren Start erwischten, indem sie einen Konter zur 1:0-Führung nutzten. Kurz vor Drittelende glich der NEV aus, in Überzahl zog Nikolai Varianov ab. Der Puck trudelte in Richtung Tor und konnte im allgemeinen Chaos durch Felix Kessinger zum 1:1 versenkt werden. Eine feine Leistung von Mika Horrix in der Spielmitte beschert den Gastgebern eine 2:1- Führung, die im letzten Drittel durch Nils Nemec auf 3:1 erhöht werden konnte. Kurze Zeit später konnten die Realstars aber den Anschluss erzielen, was sie zu einer Schlussoffensive ermutigte. Doch es blieb beim knappen Neusser Erfolg. „Am Ende hatten wir das nötige Glück zum Sieg und unsere ersten drei Punkte“, meinte Sebastian Geisler.