Leichtathletik : Erftlauf der Novesia meldet sich zurück

Neuss Wegen Corona verzichtete die DJK Novesia Neuss im Vorjahr auf die Ausrichtung ihrer Traditionsveranstaltung. Trotz der steigenden Inzidenzen ist die Nachfrage der Aktiven nach der 48. Auflage hoch, die Starterlisten sind gut gefüllt.

In Zeiten der Corona-Pandemie sind Wettkämpfe schon fast zur Rarität geworden. Am Samstag kehrt ein bisschen Normalität und Tradition in den Sportherbst zurück: Die 48. Auflage des Neusser Erftlaufs rund um die Ludwig-Wolker-Anlage steht nach der Absage im vergangenen Jahr auf dem Plan und lockt Läuferinnen und Läufer aus dem gesamten Rhein-Kreis und weit darüber hinaus nach Neuss .

Start und Ziel werden wie gewohnt auf der Ludwig-Wolker-Anlage stattfinden, die nach dem Umbau vor einigen Jahren eine tolle Kulisse für den Erftlauf bietet und direkt am Reuschenberger Wald liegt, in dem ein Teil der Laufstrecken über fünf und 15 Kilometer liegen. Um 11.30 Uhr eröffnet Klaus Gaspers, der seit Jahren die Veranstaltung als Moderator begleitet, den Erftlauf. Direkt im Anschluss starten die Bambini mit ihrer 400 Meter Stadionrunde. Danach werden die Schüler auf ihre Strecken geschickt – rund 100 Anmeldungen gibt es alleine in der Altersklasse U8 –, die auf der Rundbahn stattfinden. Da der Einlauf neben der Bahn auf dem asphaltierten Bereich vor dem Vereinsheim wartet, können keine Spikes benutzt werden.

Um 13 Uhr steht dann der Start zum Fünf-Kilometer-Lauf auf dem Programm. Fast 300 Athletinnen und Athleten sind hierfür gemeldet. Rund eine Stunde später fällt der letzte Startschuss: Knapp 250 Aktive haben dann noch die 15 Kilometer vor sich. Vorbei an Erft und Kinderbauernhof erwartet die Läuferinnen und Läufer bei Gut Gnadental eine Getränkestelle. Dann geht es entlang des Grüngürtels an der A57 und an der Bahnstrecke Neuss-Köln erst einmal Richtung Wolker-Anlage und nach einer kleinen Zusatzschleife ab ins Ziel. „Wir sind die Strecken alle nochmal abgelaufen und manche sind sogar besser und ebener geworden“, sagt Henri Käsbach. Das klingt nach schnellen Zeiten, für die zum Beispiel Volker Goineau von der LG Braunschweig sorgen will, aber der Streckenrekord von Martin Grüning (1991, 45:38 Minuten) ist voraussichtlich nicht in Gefahr. Die Vorjahressieger Habtom Tedros und Nikki Johnstone sind bisher noch nicht gemeldet. Nachmeldungen sind am Freitag noch online und am Samstag vor Ort möglich. Für die Bewältigung der langen Strecke haben die Aktivem zwei Stunden Zeit. Um das zu schaffen, ist der Kilometer im Schnitt in maximal acht Minuten zurückzulegen. Das sollte laut Uwe Seedorf vom Organisationsteam aber allen gelingen: „Wer sich an eine solche Strecke wagt, sollte gut trainiert sein.“